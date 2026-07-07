Суд приговорил египтянина к смертной казни за убийство россиянки

Суд по уголовным делам провинции Красное море вынес решение после получения одобрения муфтия — его мнение о допустимости казни обязательно в Египте для вынесения соответствующих приговоров. Осенью 2025 года Бадави проник в незапертую квартиру с целью ограбления и зарезал женщину после того, как она оказала сопротивление. Он также похитил деньги и мобильный телефон жертвы. Тело погибшей обнаружили охранники здания. Охранник жилого комплекса сообщил на суде, что женщина обычно не закрывала дверь квартиры, когда находилась дома.