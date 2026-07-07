Под Казанью нашли тело мужчины, которого сбила девушка на гидроцикле

Ранее сообщалось, что мужчина пропал после того, как в Зеленодольском районе Татарстана произошел инцидент на воде с участием гидроцикла и сапбордистов. По предварительным данным, девушка, управлявшая гидроциклом, совершила наезд на троих человек, находившихся на сапбордах в акватории Волги.