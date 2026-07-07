Под Казанью нашли тело мужчины, которого сбила девушка на гидроцикле

В Татарстане спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего после столкновения гидроцикла с группой сапбордистов на Волге недалеко от Казани. Погибший находился примерно в 80 метрах от берега на глубине около 6,5 метра.
Поисковую операцию проводили водолазы зонального поисково-спасательного отряда. После обнаружения тело мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисках были задействованы 13 специалистов и шесть единиц техники.
По факту происшествия продолжается доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал после того, как в Зеленодольском районе Татарстана произошел инцидент на воде с участием гидроцикла и сапбордистов. По предварительным данным, девушка, управлявшая гидроциклом, совершила наезд на троих человек, находившихся на сапбордах в акватории Волги.