Рядом с Москвой сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, экстренные службы работают на месте падения БПЛА. Другими подробностями о происшествии глава города не поделился.
Сегодня ночью Росавиация сообщила о введении ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Домодедово и Внуково. Аэропорты отправляют и принимают самолеты «по согласованию с соответствующими органами». Меры приняли ради безопасности полетов, отметили в ведомстве.