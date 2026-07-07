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Рядом с Москвой сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, экстренные службы работают на месте падения БПЛА. Другими подробностями о происшествии глава города не поделился.

Силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, экстренные службы работают на месте падения БПЛА. Другими подробностями о происшествии глава города не поделился.

Сегодня ночью Росавиация сообщила о введении ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Домодедово и Внуково. Аэропорты отправляют и принимают самолеты «по согласованию с соответствующими органами». Меры приняли ради безопасности полетов, отметили в ведомстве.

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