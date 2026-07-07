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Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву

Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы ночью 7 июля, не достиг цели — атаку удалось отразить силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, после уничтожения воздушной цели специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков и приступили к работе.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Информация о возможных повреждениях и последствиях произошедшего уточняется.

Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ, в результате которой пострадали три человека. Средства ПВО смогли уничтожить большую часть целей, однако несколько объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения. В регионе также возникли перебои с электро- и водоснабжением, а экстренные службы продолжают устранять последствия атаки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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