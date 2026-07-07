Витебский душитель убивал 14 лет, пока вместо него судили невиновных

Расходится и счет ошибочно осужденных: в одних источниках говорится о 14 невиновных, в других — о 13 незаконно осужденных и одном расстрелянном. Безопасная формула одна: больше десятка человек были осуждены за преступления Михасевича; Николай Тереня был расстрелян и затем реабилитирован. Разные даты называют и для исполнения приговора самому Михасевичу, поэтому точная дата не должна становиться опорной сценой материала.