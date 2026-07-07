Витебский душитель убивал 14 лет, пока вместо него судили невиновных

Суд доказал 36 убийств и одно покушение Витебского душителя. Но дело Геннадия Михасевича осталось в истории не только из-за количества жертв. Его главный нерв — чужие приговоры: пока настоящий преступник возвращался на дороги Витебской области, больше десятка человек проходили через обвинения за его преступления, а Николай Тереня был расстрелян и затем реабилитирован.
Чужой протокол.
Витебское дело началось для суда не с Геннадия Михасевича. В первых документах стояли чужие фамилии.
В мае 1971 года возле деревни Экимань Полоцкого района нашли убитой 19-летнюю Людмилу Андаралову. Позже это преступление вошло в доказанную судом серию Михасевича. Тогда следствие пришло к другому человеку: Олег Глушаков получил 15 лет лишения свободы.
Оперуполномоченный уголовного розыска Борис Лапоревич допускал, что убийство могло быть не бытовым и не случайным. Его от расследования отстранили. Дело передали следователю по особо важным делам Михаилу Жавнеровичу.
Дальше ошибка получила процессуальную форму. Появилась версия. Потом признание. Потом приговор. Новое убийство не заставило пересмотреть старое дело. Его положили в другую папку.
Позже Лапоревич услышит фразу: «Вот так надо работать, надо уметь раскрывать преступления». В этой истории ведомственная похвала звучит почти как обвинительный акт. Преступление раскрыли не то. Человека нашли не того.
Ранние сигналы были. В опубликованных реконструкциях фигурируют выжившая потерпевшая после одного из первых нападений и оставленная на месте веревка. Эти детали могли связать эпизоды раньше. Но к тому времени в деле уже появились обвиняемые, признания и первые закрытые решения.
Михасевич тем временем жил обычной жизнью. В той же области. Работал, учился, позже получил автомобиль, вступил в партию, получил общественную нагрузку. Его описывали как работника совхоза, семьянина, дружинника, секретаря первичной партийной организации.
Эти сведения ничего не объясняют в самих убийствах. Они объясняют другое: почему его долго не видели среди подозреваемых. Анкета выглядела надежнее, чем факты, которые не складывались в прежнюю версию.
Фотография щенка.
В 1972 году после убийства на окраине Витебска задержали Валерия Ковалева, Николая Янченко и Владимира Пашкевича. Свидетельница говорила о молодых людях с овчаркой возле места преступления. У задержанных нашли фотографию щенка.
Позже эта деталь станет примером того, как слабая привязка превращается в часть дела об убийстве.
Дальше пошла процедура. Допросы. Очные ставки. Признания. Суд.
Ковалев получил 15 лет. Пашкевич — 12. Янченко — два с половиной года. В материалах о фильме Виктора Дашука «Витебское дело» указывалось, что Ковалев и Янченко дали признательные показания под давлением, а Пашкевич сопротивлялся до конца.
Янченко позже сказал главное коротко: ему не верили. Не потому, что проверили и доказали обратное. Следствие уже имело готовую версию. Ковалева, по словам Янченко, адвокат предупреждала: надо признаваться, иначе могут расстрелять.
После такого признание перестает быть доказательством. Оно становится способом не получить худший исход внутри дела, где виновных уже назначили.
Человек мог отказаться от своих слов. Но к тому времени дело уже шло дальше без него.
Для настоящего преступника это был не просто провал следствия. Это был сигнал. Серию еще не называли серией. Новые эпизоды не заставляли пересматривать старые обвинения. Чужие признания продолжали работать.
Витебская область получила не только убийцу, которого долго не могли найти. Она получила несколько закрытых дел, за которыми стояли чужие сроки.
Расстрелянный вместо него.
Самая тяжелая точка этой истории — Николай Тереня.
После задержания Михасевича стало ясно: за одно из преступлений осудили и расстреляли человека, который его не совершал. В одних публикациях говорится о 14 невиновно осужденных за преступления Михасевича, включая Тереню. Мечислав Гриб, возглавивший в 1985 году УВД Витебского облисполкома, говорил о 13 незаконно осужденных и одном расстрелянном.
Разница в счете не меняет главного. Больше десятка человек наказали за преступления Михасевича. Один был казнен.
Гриб позже сказал о Терене: «Человека расстреляли ни за что». В этой фразе нет публицистики. Поэтому она и страшна. Смертная казнь в Витебском деле перестала быть юридической абстракцией. Она стала ошибкой, которую нельзя отменить.
Реабилитация может исправить запись. Может признать приговор незаконным. Может убрать фамилию из обвинительного ряда. Но она не возвращает жизнь. Не возвращает годы. Не отменяет слепоту, потерянную в заключении. Не стирает из семейной памяти момент, когда государство окончательно сказало: виновен.
Владимир Горелов, по открытым данным, ослеп в местах лишения свободы. Олег Адамов получил 15 лет. Валерий Ковалев, Владимир Пашкевич, Николай Янченко, Владимир Лушковский и другие ошибочно осужденные прошли через сроки, страх, попытки отказаться от признаний и позднее освобождение.
Кто-то потерял годы. Кто-то — здоровье. Тереня потерял жизнь.
После раскрытия дела Михасевича эти люди перестали быть второстепенными фигурами в истории «витебского душителя». Они стали второй группой потерпевших. Первых убивал Михасевич. Вторых ломало следствие.
Кацуба и Адамов.
У дела Олега Адамова была своя погибшая — дежурная по станции Лучеса Татьяна Кацуба.
Адамова осудили на 15 лет. Позже Михасевич признался и в этом убийстве. Для семьи Кацуба судебный ответ оказался ложным. Для Адамова годы заключения оказались наказанием за чужое преступление. Для прокуроров и следователей под ударом оказалась не одна ошибка, а порядок, в котором признание ставили в центр дела.
В документальной повести Валерия Сороко, бывшего работника Белорусской транспортной прокуратуры, есть важная сцена: ему сообщают, что убийство Кацуба «берет на себя другой человек». Сороко сам расследовал это дело, позже оказался на скамье подсудимых и защищал свою версию. Его текст нельзя читать как нейтральный источник. Но он показывает состояние людей, у которых на глазах начал рушиться утвержденный приговор.
В прокуратуре сначала искали не путь к освобождению невиновного, а возможность удержать прежний вердикт. Михасевич путал детали, неправильно называл день, говорил не так, как от него ждали. Эти расхождения пытались использовать против новой версии.
Прежний приговор продолжали защищать даже после того, как появился человек, взявший убийство на себя.
Готовое обвинение.
Отказ от признания в суде не обязательно разрушал обвинение. Для уже собранной конструкции он мог выглядеть как поздняя попытка уйти от ответственности. Жалобы не всегда становились проверкой. Защита спорила не с пустым местом, а с делом, где уже были протоколы, признания, экспертизы, показания, авторитет следователя и ожидание результата.
В материалах о Витебском деле есть тяжелая деталь: некоторые обвиняемые снова соглашались с признаниями после предупреждений, что иначе их может ждать расстрел. В такой ситуации человек выбирал не между правдой и ложью. Он выбирал между двумя угрозами. Подписать чужое преступление. Или не дожить до пересмотра.
Ложь проходила несколько инстанций: допрос, прокуратуру, суд, приговор. На каждом этапе она становилась прочнее.
Следователь с репутацией.
Михаил Жавнерович до витебского провала имел репутацию сильного следователя. Его называли человеком с высокой раскрываемостью и серьезным профессиональным весом. В юбилейных изданиях о прокуратуре его могли описывать как специалиста, который видит то, что не заметили другие.
После дела Михасевича эта репутация стала частью другой истории — о следователе, чьи методы и решения связали с осуждением невиновных. Против Жавнеровича возбуждали уголовное дело. Наказания он не понес: его амнистировали, уволили из прокуратуры, исключили из партии и отправили на пенсию. Вину, по данным СМИ, он не признал.
Ошибка здесь не выглядела промахом неопытного сотрудника. В центре стоял человек с авторитетом. Его версия могла направлять других. Его прежние успехи могли гасить сомнения. Его уверенность могла оказываться сильнее фактов, которые не укладывались в дело.
В советской следственной системе раскрытое преступление было не только результатом работы. Это была строка в отчете, карьера, подтверждение профессиональной силы. Пересмотр бил не только по конкретному приговору. Он бил по людям, которые дело вели, санкционировали, поддерживали и утверждали.
Новые убийства не просто плохо видели. Их было опасно правильно увидеть. Тогда пришлось бы поднимать старые приговоры.
Дорога как доступ.
Михасевичу не понадобилась сложная роль. Ему хватило обычной.
Работник. Мужчина из той же области. Человек за рулем. Позже — владелец красного «Запорожца». В 1981 году он приобрел эту машину и получил доступ к служебной технике. После этого, по открытым данным, стал чаще передвигаться по области и предлагать женщинам подвезти.
Жертвы не были случайными фигурами вокруг его биографии. Они шли домой, ехали по делам, возвращались с работы, пользовались дорогой как обычным пространством. Машина у обочины могла означать не опасность, а помощь. Возможность быстрее добраться до места.
Именно эта обычность дала доступ.
Не закрытая палата. Не служебный кабинет. Не подвал. Дорога.
На дороге легче исчезнуть из поля зрения. Сложнее быстро связать эпизоды. Потерпевшие могли быть разного возраста, с разными маршрутами, из разных населенных пунктов. Формально это мешало увидеть серию. Но способ, регион, повторяемость и новые убийства должны были заставить проверять старые ответы.
Не заставили.
В 1984 году, по открытым данным, Михасевич совершил 12 убийств. К этому времени прежние обвинительные конструкции уже мешали увидеть реальность. Признать серию означало признать, что по части дел могли сидеть невиновные.
Каждый новый эпизод бил по старому приговору. Старые приговоры продолжали держать.
Большая операция.
В 1985 году дело уже невозможно было удерживать в прежнем масштабе.
Раскрытие убийств женщин в Витебской области взяли на контроль. В регион командировали сотрудников разных правоохранительных структур БССР и других республик СССР, включая Генпрокуратуру и КГБ. Начальником УВД Витебского облисполкома стал Мечислав Гриб. Следователь по особо важным делам прокуратуры БССР Николай Игнатович добился объединения дел в одно производство.
Это стало поздним, но принципиальным переломом. Преступления наконец начали видеть не отдельными папками, а цепью.
Масштаб поисков был огромным. В 1984—1985 годах в области попутно раскрыли 221 преступление, в том числе 27 убийств, нашли 186 пропавших без вести, арестовали 479 преступников. Эти цифры показывают не только размах операции. Они показывают, как долго настоящая цель оставалась среди множества других задач.
Правоохранительная машина двигалась широко. Но Михасевича вывела не ширина. Его вывела точность.
Письмо вместо признания.
Михасевича вывело не раскаяние. Его вывела попытка сбить расследование со следа.
В 1985 году в деле появился красный «Запорожец». Свидетельские сведения указывали на похожую машину. Проверка владельцев сузила круг. В этот круг попал и Михасевич.
16 августа 1985 года в редакцию газеты «Витебский рабочий» пришло письмо от имени выдуманной организации «Патриоты Витебска». В нем пытались создать видимость другой силы, якобы действующей в области. Сначала письмо не стало ключом. Потом появилась записка.
После последнего убийства в октябре 1985 года при жертве нашли текст с подписью «Патриоты Витебска». В опубликованных материалах приводилась фраза: «За измену — смерть».
Письмо должно было создать ложный след. Оно стало реальной уликой.
Почерк нельзя выбить из случайного задержанного. Его нельзя получить угрозой смертной казни. Его нельзя заменить самооговором. Его надо сравнивать.
Почерковеды начали масштабную проверку рукописных документов. В открытых источниках говорится о сотнях тысяч образцов — от 556 тысяч до более чем 560 тысяч. Параллельно проверяли владельцев красных «Запорожцев» и служебные машины техпомощи. В пачке объяснительных нашли похожий почерк. Потом подняли документы Михасевича: заявления, квитанции, бумаги с места работы.
Круг сузился. Следствие впервые за много лет получило не удобного подозреваемого, а проверяемую связь.
Не задержанный признался. Документ совпал.
Арест и обвал.
9 декабря 1985 года Михасевича задержали. По открытым данным, это произошло в доме родственников в деревне Горяны Полоцкого района. Он собирался уехать с семьей в Одессу; в публикациях упоминаются собранные вещи и билеты.
При обыске у него нашли вещи убитых женщин. Сначала он отрицал связь с убийствами и пытался объяснить совпадение почерка историей о неизвестных, которые якобы заставили его писать записки. Потом начал давать показания.
После этого рушиться начал не только его собственный маршрут. Рушились старые дела.
То, что раньше выглядело раскрытием, становилось фальсификацией, ошибкой, насилием и ведомственным самообманом. Признания невиновных превращались из доказательств в доказательства злоупотреблений. Приговоры, которые закрывали эпизоды, открывали вопрос о том, как они вообще стали возможны.
Следствие по Михасевичу продолжалось больше года. По опубликованным данным, были допрошены 227 свидетелей, приобщены 60 видов вещественных доказательств, материалы дела заняли 173 тома. Эти цифры важны не сами по себе. Они показывают, сколько документальной работы потребовалось, чтобы исправить то, что раньше пытались закрыть признаниями.
Михасевич признавался в большем числе эпизодов — чаще называют 43. В декабре 1985 года и позже он давал показания по новым убийствам, указывал места, вещи, обстоятельства. Но юридически надежной осталась другая цифра: суд доказал 36 убийств и одно покушение.
Процесс над Михасевичем прошел в Минске с 14 апреля по 19 мая 1987 года. Суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.
Приговор закрыл уголовное дело против Михасевича. Но не закрыл Витебское дело как историю судебной ошибки.
После раскрытия серии к ответственности, по открытым данным, привлекли около 200 сотрудников правоохранительных органов. Большинство получили выговоры, понижения, увольнения или условные сроки. Реальный срок — четыре года лишения свободы — получил зональный прокурор транспортной прокуратуры БССР Валерий Сороко. Жавнерович избежал наказания из-за амнистии.
Масштаб наказаний оказался меньше масштаба разрушенных судеб.
Второй процесс.
Документальная трилогия Виктора Дашука «Витебское дело» стала не фильмом о преступнике, а вторым процессом — над методами следствия.
В материалах Федеральной палаты адвокатов о фильме говорилось о незаконных методах, фальсификациях, физическом и психологическом давлении, схемах, с помощью которых невиновных делали обвиняемыми. Эти утверждения важны не как киноязык. Они показывают, что витебская история вышла за рамки одного приговора.
Михасевич был осужден и казнен. Его биография закончилась в уголовном деле. Для реабилитированных, их семей и самой правоохранительной системы история продолжалась. Теперь главным вопросом стал не только убийца. Главным вопросом стал механизм, который годами делал преступниками других.
У Сороко появился свой ответ Дашуку — документальная повесть «Витебское дело, или двуликая Фемида». Это не нейтральный источник: автор защищал себя и спорил с версией, закрепившейся после фильма и следствия прокуратуры СССР. Но именно поэтому его текст важен. Он показывает, что даже после раскрытия Михасевича часть участников старых дел продолжала защищать прежние решения и воспринимать пересмотр как угрозу себе.
Сначала обвиняемые пытались доказать, что они невиновны. Потом обвинители пытались доказать, что не виноваты они.
В кадрах Дашука Михасевич перестает быть центром. Центром становится протокол.
Суд закрыл доказанное.
В финальной юридической формуле все коротко: Геннадий Михасевич признан виновным, приговорен к смертной казни, приговор приведен в исполнение. В открытых источниках расходятся точные даты исполнения: встречаются 25 сентября 1987 года, январь и февраль 1988 года. Поэтому строить драматургию на одной дате нельзя. Надежная рамка другая: суд 1987 года, высшая мера, исполненный приговор.
Для уголовного дела этой формулы достаточно. Для истории Витебской области — нет.
За рамкой приговора остались первая версия, которую не сделали главной; новые убийства, не сломавшие старые обвинения; признания, получившие больший вес, чем проверка; суды, принявшие конструкции, которые потом распались; ведомственная репутация, оказавшаяся сильнее сомнения.
Михасевич пользовался дорогой, машиной, бытовым доверием и правильной анкетой. Следствие пользовалось протоколом, давлением, авторитетом и статистикой.
В результате настоящий преступник оставался на свободе, пока за его преступления отвечали другие.
Где источники расходятся.
В этом деле спорят не об основном. Суд доказал 36 убийств и одно покушение. Сам Михасевич признавался в большем числе эпизодов, чаще называют 43, иногда 42. Но признание не равно судебно установленной цифре.
Расходится и счет ошибочно осужденных: в одних источниках говорится о 14 невиновных, в других — о 13 незаконно осужденных и одном расстрелянном. Безопасная формула одна: больше десятка человек были осуждены за преступления Михасевича; Николай Тереня был расстрелян и затем реабилитирован. Разные даты называют и для исполнения приговора самому Михасевичу, поэтому точная дата не должна становиться опорной сценой материала.
Осторожности требуют детали давления на конкретных подозреваемых и повесть Сороко. Общий вывод о незаконных методах следствия подтверждается разными публикациями и фильмом Дашука, но отдельные эпизоды нужно атрибутировать. Сороко важен как внутренний взгляд участника, но не как беспристрастная судебная опись.
Почему дело не забыли.
Витебское дело помнят не из-за прозвища Михасевича. Прозвище упрощает эту историю и уводит ее в легенду.
Его помнят потому, что 14 лет рядом с преступником работала система, где закрытое дело оказалось важнее пересмотра ошибки.
Потерпевшие были уязвимы на обычной дороге. Невиновные — в кабинете следователя и в зале суда. Семьи погибших получали ложные ответы. Осужденные получали сроки. Один человек получил смертный приговор. Настоящий убийца возвращался к тем же дорогам, пока старые приговоры создавали иллюзию раскрытых преступлений.
В этой истории не было одного пропущенного сигнала. Были первое убийство, похожие эпизоды, выжившая потерпевшая, слабые улики против задержанных, признания под давлением, новые убийства после приговоров, красный автомобиль, письмо и почерк.
По отдельности каждый сигнал можно было объяснить. Вместе они уже складывались в карту. Но тогда пришлось бы признать, что ошибка стала не эпизодом, а способом расследования.
Михасевича остановили не после первой жертвы. Не после похожих преступлений. Не после чужих приговоров. Его остановили, когда письмо и почерк дали улику, которую нельзя было заменить признанием.
В этом и осталась суть Витебского дела. Убийца уходил не только по дорогам области. Он уходил через протоколы, где стояли чужие фамилии.
Читайте также:
14-летний мальчик вышел из прокуратуры и через два дня пошел убивать.
Cливко вешал детей под видом съемок: заслуженный наставник прятал смерть в турклубе.
Школьник-маньяк Винничевский убивал детей и жил через забор от первой жертвы.
Детские голоса слышали в подвале, но полиция ушла восвояси.
Маньяк вывозил женщин в лес и начинал охоту на них — в тайге нашли десятки тел.
Подсыпал снотворное и насиловал взаперти: 2 года ада у «доброго» дедушки из Якутска.