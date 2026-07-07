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Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали во время ракетной атаки на Белгородскую область. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Три человека пострадали во время ракетной атаки на Белгородскую область. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

— Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медпомощь, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, большую часть ракет удалось сбить, но есть прилеты по гражданской инфраструктуре. В Белгороде в результате атаки начался пожар на одном из объектов, его ликвидируют.

Также в некоторых районах Белгорода и нескольких округах области имеются перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВС РФ отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 БПЛА. Он добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы оказать помощь максимально оперативно.

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