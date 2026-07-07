Три человека пострадали в двух ДТП за сутки в Хабаровском крае

Ещё 13 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, семь случаев пришлись на краевую столицу. При этом сами пешеходы тоже нарушали правила: за сутки инспекторы составили девять материалов за неправильный переход дороги, три из них — в Хабаровске.