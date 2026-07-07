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Три человека пострадали в двух ДТП за сутки в Хабаровском крае

Всего инспекторы выявили 306 нарушений правил дорожного движения.

В Хабаровском крае за 7 июля произошло три ДТП с пострадавшими. Травмы получили три человека, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, за сутки на дорогах региона случились два столкновения автомобилей и один наезд на пешехода. Подробности аварий не уточняются, но каждая из них закончилась травмами.

Всего инспекторы выявили 306 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 15 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от медосвидетельствования. Четырёх таких нарушителей остановили в Хабаровске.

Ещё 13 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, семь случаев пришлись на краевую столицу. При этом сами пешеходы тоже нарушали правила: за сутки инспекторы составили девять материалов за неправильный переход дороги, три из них — в Хабаровске.

Кроме того, в регионе задержали 16 человек, которые управляли машинами без прав или после лишения. Шесть таких водителей выявили в Хабаровске.