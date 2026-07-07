Мужчина погиб при ударе ВСУ в Белгородской области

Мужчина погиб в Белгородском округе в результате первого ракетного удара. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
— По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования его семье, — написал он в мессенджере МАКС.
Ранее глава области передал, что Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Три человека пострадали, в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВС РФ отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 беспилотников.
Он добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы оказать помощь максимально оперативно.