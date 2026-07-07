Под Белгородом погиб мирный житель при ракетном обстреле

Белгород и Белгородский округ дважды за ночь подвергся ракетному обстрелу, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в Telegram. Во время первой волны ударов в селе Беловское погиб мирный житель. Глава области соболезнования семье и близким погибшего.
При повтором обстреле никто не пострадал, сообщил господин Шуваев. В Белгороде произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры — каком именно, врио губернатора не уточнил. Оперативные и экстренные службы города и Белгородского района работают в штатном режиме, заявил он.