Под Белгородом погиб мирный житель при ракетном обстреле

При повтором обстреле никто не пострадал, сообщил господин Шуваев. В Белгороде произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры — каком именно, врио губернатора не уточнил. Оперативные и экстренные службы города и Белгородского района работают в штатном режиме, заявил он.