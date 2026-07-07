При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель

Глава области уточнил, что позднее ВСУ нанесли новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, в результате повторной атаки пострадавших нет, однако в областном центре произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.
«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас», — написал чиновник.
Он выразил соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают работать на месте, специалисты устанавливают все последствия атаки.
Ранее Life.ru писал, что в Курске после атаки беспилотников были повреждены жилые дома. Один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова, предварительно, никто из жителей не пострадал. Специалисты экстренных служб обследовали места падения обломков, а власти призвали жителей не приближаться к опасным фрагментам.
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