При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель

Ранее Life.ru писал, что в Курске после атаки беспилотников были повреждены жилые дома. Один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова, предварительно, никто из жителей не пострадал. Специалисты экстренных служб обследовали места падения обломков, а власти призвали жителей не приближаться к опасным фрагментам.