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При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель

Повторная атака на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя. Человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первого ракетного удара, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: Life.ru

Глава области уточнил, что позднее ВСУ нанесли новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, в результате повторной атаки пострадавших нет, однако в областном центре произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.

«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас», — написал чиновник.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают работать на месте, специалисты устанавливают все последствия атаки.

Ранее Life.ru писал, что в Курске после атаки беспилотников были повреждены жилые дома. Один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова, предварительно, никто из жителей не пострадал. Специалисты экстренных служб обследовали места падения обломков, а власти призвали жителей не приближаться к опасным фрагментам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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