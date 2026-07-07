Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву

В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что российские средства ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских дронов. По его словам, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.