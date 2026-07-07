Крупный пожар произошел на предприятии в Таразе

Пожар произошел в одноэтажном цехе по изготовлению пескоблоков, расположенном по улице Сыпатай батыра.
«На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений было установлено, что здание цеха охвачено открытым пламенем. Пожарными были оперативно поданы стволы на тушение пожара, организованы работы по ликвидации и недопущению распространения огня», — говорится в сообщении.
В результате скоординированных действий подразделений МЧС пожар был полностью ликвидирован на площади 350 квадратных метров.
В тушении были задействованы 10 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС.