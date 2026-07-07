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Крупный пожар произошел на предприятии в Таразе

Крупный пожар вспыхнул в цехе на производстве пескоблоков в Таразе — площадь возгорания составила более 350 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Пожар произошел в одноэтажном цехе по изготовлению пескоблоков, расположенном по улице Сыпатай батыра.

«На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений было установлено, что здание цеха охвачено открытым пламенем. Пожарными были оперативно поданы стволы на тушение пожара, организованы работы по ликвидации и недопущению распространения огня», — говорится в сообщении.

В результате скоординированных действий подразделений МЧС пожар был полностью ликвидирован на площади 350 квадратных метров.

В тушении были задействованы 10 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС.

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