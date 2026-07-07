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Под Омском с наступлением темноты искали не говорящего подростка

В ночи под Омском объявили поиски нуждающегося в медицинской помощи подростка.

Источник: Anastasya Borovkova/CC0

Поздним вечером понедельника, 6 июля 2026 года, в официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» появилась ориентировка на поиски 16-летнего Андрея П. Сообщается, что подросток в девятом часу вечера выехал на велосипеде из дома по улице С. Лазо в селе Розовка Омского района, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

В ориентировке приводятся такие приметы, как рост 156 сантиметров, серые глаза и русые волосы. Обращается внимание, что юный омич, предположительно одетый в белую футболку, брюки цвета хаки и белую кепку, не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.

ОБНОВЛЕНО: ночью 7 июля 2026 года объявлено, что мальчик найден живым, подробности не приводятся.