Под Омском с наступлением темноты искали не говорящего подростка

Поздним вечером понедельника, 6 июля 2026 года, в официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» появилась ориентировка на поиски 16-летнего Андрея П. Сообщается, что подросток в девятом часу вечера выехал на велосипеде из дома по улице С. Лазо в селе Розовка Омского района, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.
В ориентировке приводятся такие приметы, как рост 156 сантиметров, серые глаза и русые волосы. Обращается внимание, что юный омич, предположительно одетый в белую футболку, брюки цвета хаки и белую кепку, не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.
ОБНОВЛЕНО: ночью 7 июля 2026 года объявлено, что мальчик найден живым, подробности не приводятся.