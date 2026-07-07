Под Омском с наступлением темноты искали не говорящего подростка

Поздним вечером понедельника, 6 июля 2026 года, в официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» появилась ориентировка на поиски 16-летнего Андрея П. Сообщается, что подросток в девятом часу вечера выехал на велосипеде из дома по улице С. Лазо в селе Розовка Омского района, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.