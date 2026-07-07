В СК Тывы объяснили находку обуви исчезнувшей девочки вдали от Кызыла

В Тыве продолжаются мероприятия по поиску двух школьниц, не вернувшихся домой с прогулки 1 июля. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся одновременно на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.
К настоящему моменту известно о том, что нашли несколько вещей, принадлежавших девочкам.
«Телефоны были обнаружены на берегу. В 400 метрах от этого места нашли в воде обувь. Позже еще один тапочек нашли уже далеко от Кызыла», — отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.
По ее словам, местонахождение этих вещей, а также полученные с камер видеонаблюдения кадры, запечатлевшие, как девочки идут к дамбе, говорят в пользу версии о том, что дети утонули.
Как сообщили в региональном МВД, 6 июля в поисках детей участвовало 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтер. Использовались автомобили, лодки, беспилотники. Водолазы обследовали участок акватории реки Енисей от Алдын-Булака в направлении города Шагонара.
Об исчезновении детей 1 июля заявили в полицию их родители, которые сначала пытались найти девочек своими силами. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.
С начала поисков сотрудники МЧС обследовали более 300 километров береговой линии, провели осмотр свыше 200 островов и десятков скоплений плавника (коряг, древесины). Водолазы изучили около 550 квадратных метров речного дна.