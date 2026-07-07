Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК Тывы объяснили находку обуви исчезнувшей девочки вдали от Кызыла

Тапочек одной из пропавших в Кызыле девочек нашли в 22 км от города. В эксклюзивном комментарии aif.ru в СК Тывы рассказали об этой улике.

Источник: Аргументы и факты

В Тыве продолжаются мероприятия по поиску двух школьниц, не вернувшихся домой с прогулки 1 июля. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся одновременно на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.

К настоящему моменту известно о том, что нашли несколько вещей, принадлежавших девочкам.

«Телефоны были обнаружены на берегу. В 400 метрах от этого места нашли в воде обувь. Позже еще один тапочек нашли уже далеко от Кызыла», — отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

По ее словам, местонахождение этих вещей, а также полученные с камер видеонаблюдения кадры, запечатлевшие, как девочки идут к дамбе, говорят в пользу версии о том, что дети утонули.

Как сообщили в региональном МВД, 6 июля в поисках детей участвовало 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтер. Использовались автомобили, лодки, беспилотники. Водолазы обследовали участок акватории реки Енисей от Алдын-Булака в направлении города Шагонара.

Об исчезновении детей 1 июля заявили в полицию их родители, которые сначала пытались найти девочек своими силами. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

С начала поисков сотрудники МЧС обследовали более 300 километров береговой линии, провели осмотр свыше 200 островов и десятков скоплений плавника (коряг, древесины). Водолазы изучили около 550 квадратных метров речного дна.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше