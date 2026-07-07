Собянин сообщил об уничтожении уже 18 БПЛА, летевших на Москву

— Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотника, — говорится в сообщении в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее на территории Московской области ввели режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских БПЛА.
6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВС РФ отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 беспилотников. Он добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы оказать помощь максимально оперативно.
В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что российские средства ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских дронов. По его словам, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.