Студент СПбГАСУ получил пять лет колонии за публичное оправдание терроризма

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело 22-летнего уроженца Иванова и студента СПбГАСУ Ильи Зайцева (внесен в РФ перечень террористов), приговорив его к 5 годам колонии за публичное оправдание терроризма в мессенджере Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд назначил студенту 3-го курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Зайцеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 3 года», — сказала представитель суда на выездном заседании в помещении Ивановского гарнизонного военного суда.
По ее словам, теперь уже бывший студент был признан военным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
Как установил суд, в июне 2023 года Зайцев, находясь в Ивановской области, в мессенджере Telegram разместил в чате комментарий, содержащий высказывание с оправданием деятельности организаций «Легион “Свобода России” и “Русский добровольческий корпус” (признаны террористическими, запрещены на территории РФ), “выраженное через признание их деятельности, нуждающейся в поддержке и одобрении”.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.