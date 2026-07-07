Студент СПбГАСУ получил пять лет колонии за публичное оправдание терроризма

«Суд назначил студенту 3-го курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Зайцеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 3 года», — сказала представитель суда на выездном заседании в помещении Ивановского гарнизонного военного суда.