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Дело о нападении на полицейского возбудили после осады коттеджа в Туве

Неизвестные ударили полицейского около коттеджа во время поисков пропавших девочек.

В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.

Инцидент произошёл в ночь на 6 июля у частного дома на улице Колхозной. Двое неизвестных ударили полицейского по голове и телу, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. К счастью, насилие не было опасным для жизни.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Сейчас правоохранители ищут всех причастных к случившемуся.

Напомним, что в Туве в поисках пропавших школьниц местные жители обыскали коттедж. Десятки человек пришли к дому, так как пошли слухи, что там могут находиться пропавшие девочки.

Ранее мы сообщали, что дело о хулиганстве после нападения на коттедж возбудили в Туве.