В Хабаровске осуждён аферист за мошенничество под видом сотрудника ФСБ

Хабаровский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю по делу о мошенничествах, которые аферист провернул под видом начальника оперативного отдела регионального управления ФСБ России. Злоумышленник признан виновным в этих преступлениях и приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вердикт пока не вступил в законную силу.
В УФСБ России по Хабаровскому краю сообщили, что преступник предлагал людям за деньги общее покровительство в вопросах, связанных с правоохранительными органами.
Получив деньги, злоумышленник под разными предлогами уклонялся от выполнения обязательств, присваивая средства и используя их в личных целях. В результате его действий ущерб превысил 9 миллионов рублей.
— Уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Использование заведомо поддельного удостоверения» возбуждены и расследовались следователями военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону, — отметили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.