В Хабаровске осуждён аферист за мошенничество под видом сотрудника ФСБ

Хабаровский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю по делу о мошенничествах, которые аферист провернул под видом начальника оперативного отдела регионального управления ФСБ России. Злоумышленник признан виновным в этих преступлениях и приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вердикт пока не вступил в законную силу.