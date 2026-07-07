В Хабаровском крае золотодобытчика подозревают в уничтожении лесных насаждений

Комсомольская-на-Амуре природоохранная прокуратура провела проверку, по итогам которой в отношении золотодобывающей компании возбудили уголовное дело об уничтожении лесных насаждений в крупном размере. Предполагаемый ущерб почве оценивается в 2,7 миллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили в надзорном ведомстве, в отношении одной из компаний, которая осуществляет добычу золота на территории Хабаровского края, была организована проверка.
Правоохранители обнаружили следы повреждения 800 лесных насаждений. Предположительно, сотрудники золотодобывающей организации сняли плодородный слой почвы с ростками березы, лиственницы и ольхи во время благоустройства руслоотводного канала, который обустроили за пределами участка, выделенного для разведывательных работ.
— Органом следствия по постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (уничтожение до прекращения степени роста лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере), — сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.
Напомним, что аналогичную сумму — 2,7 миллионов рублей — в бюджет Верхнебуреинского района перечислило АО «Ургалуголь». Организация компенсировала ущерб, причиненный лесному фонду и почвам площадью две тысячи квадратных метров.