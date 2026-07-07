Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист из Иркутской области получил тяжелый перелом в кратере вулкана Горелый

Организатора экскурсии подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 июля. После травмирования туриста из Иркутской области в кратере вулкана Горелый в отношении 39-летнего предпринимателя, оказавшего ему услуги, было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

По данным следствия, с 28 июня по 2 июля подозреваемый организовал туристическую поездку к вулкану Горелый в Елизовском районе. В программу входили трансфер, восхождение на вершину и катание на сапборде по водоему, расположенному в кратере вулкана. При этом он не выдал клиентам специальное снаряжение, не проинформировал о реальных опасностях маршрута, а также ввел туристов в заблуждение относительно своей квалификации.

в последний день тура подозреваемый предложил одному из участников — жителю Иркутской области — съехать по склону к водоему на сапборде. Во время спуска по неровной поверхности доска перевернулась, мужчина упал и получил закрытый оскольчатый перелом бедренной кости, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Уточняется, что в настоящее время подозреваемый допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше