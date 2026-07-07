Турист из Иркутской области получил тяжелый перелом в кратере вулкана Горелый

По данным следствия, с 28 июня по 2 июля подозреваемый организовал туристическую поездку к вулкану Горелый в Елизовском районе. В программу входили трансфер, восхождение на вершину и катание на сапборде по водоему, расположенному в кратере вулкана. При этом он не выдал клиентам специальное снаряжение, не проинформировал о реальных опасностях маршрута, а также ввел туристов в заблуждение относительно своей квалификации.