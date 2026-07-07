Турист из Иркутской области получил тяжелый перелом в кратере вулкана Горелый

IrkutskMedia, 7 июля. После травмирования туриста из Иркутской области в кратере вулкана Горелый в отношении 39-летнего предпринимателя, оказавшего ему услуги, было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
По данным следствия, с 28 июня по 2 июля подозреваемый организовал туристическую поездку к вулкану Горелый в Елизовском районе. В программу входили трансфер, восхождение на вершину и катание на сапборде по водоему, расположенному в кратере вулкана. При этом он не выдал клиентам специальное снаряжение, не проинформировал о реальных опасностях маршрута, а также ввел туристов в заблуждение относительно своей квалификации.
в последний день тура подозреваемый предложил одному из участников — жителю Иркутской области — съехать по склону к водоему на сапборде. Во время спуска по неровной поверхности доска перевернулась, мужчина упал и получил закрытый оскольчатый перелом бедренной кости, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Уточняется, что в настоящее время подозреваемый допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.