На Колыме спасатели обследовали 52 км берега в поисках пропавших туристов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области, спасатели и сотрудники пожарно-спасательного центра проверили 52 километра берега реки. Также специалисты осматривают акваторию возле посёлка Мадаун и продолжают дежурство у контрольной точки окончания маршрута группы.
«Спасатели МЧС России и специалисты пожарно-спасательного центра обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань. Проводится осмотр акватории в районе посёлка Мадаун», — сообщили в ведомстве.
В наземной поисковой группе сейчас работают 11 человек, задействованы семь единиц техники. Кроме того, спасатели готовят к вылету вертолёт Ми-8, который сможет подключиться к операции после улучшения погодных условий.
Поиски продолжаются. Специалисты проверяют возможные места нахождения туристов и рассчитывают расширить район обследования с воздуха.
Ранее Life.ru писал, что спасатели в Казахстане эвакуировали российского туриста с пика Маншук Маметовой на высоте более 4 тысяч метров. Мужчина получил травму во время восхождения и не мог самостоятельно продолжить маршрут. Специалисты обнаружили пострадавшего, оказали ему помощь и передали медикам для дальнейшего лечения.
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