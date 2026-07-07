Подростка из Подмосковья осудили на шесть шесть лет колонии за терроризм

Суд вынес приговор 15-летнему жителю Подмосковья, признав его виновным в участии в террористическом движении «Маньяки: культ убийц»* (М. К. У.) и хулиганстве. Он получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
В апреле прошлого года подросток, разделяя неонацистские взгляды и враждебное отношение к гражданам стран Средней Азии, вступил в контакт с активным участником М. К. У.* через Telegram-канал. Он участвовал в трех нападениях на людей азиатской внешности в столичном метро и на объектах транспорта.
Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации» и части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предметов в качестве оружия». По совокупности преступлений юношу приговорили к шести годам колонии. Частично был удовлетворен иск потерпевшей о моральном вреде — с осужденного взыскали 200 тысяч рублей.
Подсудимый вину признал, но сказал, что вступил в организацию под давлением знакомого, который угрожал расправой. Но эти показания не подтвердились, сказано в статье.
В июне силовики задержали 17-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в подготовке терактов в школах. Его считают куратором ячейки неонацистской организации «М. К. У.»*. Подросток вел Telegram-каналы, в которых призывал других детей к массовым убийствам в школах, учил их делать бомбы и помогал раздобыть оружие. При этом он организовывал теракты не только в РФ, но в Европе и США. Всего у него было 200 тысяч подписчиков. Деятельность пабликов финансировала СБУ. Что еще известно об этом расследовании и почему СБУ решила действовать против США, разбиралась «Вечерняя Москва».
* «М. К. У.» признана террористической организацией и запрещена на территории России.