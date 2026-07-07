Подростка из Подмосковья осудили на шесть шесть лет колонии за терроризм

В июне силовики задержали 17-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в подготовке терактов в школах. Его считают куратором ячейки неонацистской организации «М. К. У.»*. Подросток вел Telegram-каналы, в которых призывал других детей к массовым убийствам в школах, учил их делать бомбы и помогал раздобыть оружие. При этом он организовывал теракты не только в РФ, но в Европе и США. Всего у него было 200 тысяч подписчиков. Деятельность пабликов финансировала СБУ. Что еще известно об этом расследовании и почему СБУ решила действовать против США, разбиралась «Вечерняя Москва».