Два телефона на берегу: в Тыве продолжаются поиски пропавших школьниц

Следы привели к реке. На кромке возле воды сохранились следы от детских рук, а недалеко от этого места обнаружили шапку одного из детей. Родители до последнего надеялись, что дети могли упасть в воду, выбраться и где-то спрятаться, боясь наказания. Однако спустя несколько дней на левом берегу реки, в 800 метрах от места, где компания вышла на лёд, было обнаружено тело Вани. Мальчик оказался под кромкой льда, на небольшой глубине. Спустя два дня, 13 марта, нашли Богдана. Тело Алины обнаружили 17 марта.