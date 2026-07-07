Два телефона на берегу: в Тыве продолжаются поиски пропавших школьниц

Тыва потрясена исчезновением двух школьниц, которые ушли из дома 1 июля и до сих пор не вернулись. Масштабные поиски с участием сотен волонтёров, водолазов и использованием беспилотников не дают результата. В эксклюзивном комментарии для aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат рассказала об основных версиях, включая утопление и криминальный след. Тем временем жители Кызыла едва не устроили самосуд, приняв за похитителей многодетную семью.
Исчезновение, которое потрясло Тыву.
1 июля 2026 года в Кызыле, столице Республики Тыва, произошло событие, которое держит в напряжении весь регион. Две школьницы ушли на прогулку и не вернулись. Родители, сначала пытавшиеся найти детей самостоятельно, вечером того же дня заявили в полицию об исчезновении несовершеннолетних.
По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. К поискам немедленно подключились полиция, МЧС, волонтёры и местные жители. Масштаб операции впечатляет: в поисках задействованы сотни людей, лодки, беспилотники и водолазы.
Однако, несмотря на все усилия, ответ на главный вопрос — что случилось с девочками — пока не найден. Следователи работают с несколькими версиями.
Улики у воды: что нашли на берегу.
В эксклюзивном комментарии aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат рассказала о ключевых уликах, обнаруженных в ходе поисков. Они указывают на то, что девочки могли оказаться у воды.
«Телефоны были обнаружены на берегу. В 400 метрах от этого места нашли в воде обувь. Позже еще один тапочек нашли уже далеко от Кызыла», — рассказала она.
Эти находки стали основанием для одной из основных версий — утопления. Телефоны, оставленные на берегу, и обувь, найденная в воде, могут свидетельствовать о том, что дети заходили в реку и не смогли выбраться.
«Одной из версий безвестного исчезновения рассматривается утопление. На это указывают несколько признаков», — подтвердила Алла Нурсат.
Следователи также тщательно изучают записи с камер наружного наблюдения. На одной из них видно, как девочки сами идут в сторону дамбы. Однако кадров, фиксирующих их возвращение или уход оттуда, нет.
«На изъятых с камер наружного наблюдения записях видно, как девочки сами идут в сторону дамбы. Кадров, которые бы зафиксировали, как они оттуда уходили, нет», — сообщила представитель СК.
Это подтверждает версию о том, что девочки могли войти в воду и больше не выйти из неё.
Поиски продолжаются: сотни волонтёров и километры береговой линии.
Масштаб поисков поражает. Сотрудники МЧС обследовали более 300 километров береговой линии реки Енисей, осмотрели свыше 200 островов и десятки скоплений плавника — коряг и древесины, где могли застрять тела.
Водолазы изучили около 550 квадратных метров речного дна. Поисковые работы ведутся круглосуточно с использованием современной техники, включая беспилотные летательные аппараты.
6 июля в поисках участвовало 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтёр. Использовались автомобили, лодки, беспилотники. Водолазы обследовали участок акватории Енисея от Алдын-Булака в направлении города Шагонара.
Зона поисков постоянно расширяется. Полиция проверяет дома, изымает записи камер наружного наблюдения, опрашивает местных жителей. Следователи призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в розыске детей.
«Наш руководитель подчеркнул, что если у граждан есть какая-то информация, пусть они приходят к нам, сообщают об этом, и мы все проверим», — добавила Алла Нурсат.
Следователи проверяют все версии.
Несмотря на найденные улики, следователи не исключают и другие версии. В их числе — криминальный след, связанный с похищением детей.
«Следователи рассматривают версии, связанные с криминалом», — подтвердила Алла Нурсат.
Однако прямых доказательств того, что девочки стали жертвами чужой злой воли, нет. Следствие продолжает сбор информации и анализ всех возможных сценариев.
Самосуд в Кызыле: жители чуть не линчевали невиновных.
На фоне тревоги и отчаяния в Кызыле произошёл ещё один шокирующий инцидент. Жители, обеспокоенные исчезновением детей, едва не устроили самосуд. В местных чатах появились сообщения о некоей гадалке, якобы указавшей на дом, где удерживают пропавших школьниц.
Инициативная группа горожан отправилась на штурм дома, который, как выяснилось, принадлежит многодетной семье. К счастью, полиция вовремя вмешалась и предотвратила самосуд.
Однако по факту произошедшего уже возбуждено два уголовных дела. Этот инцидент ещё раз подтверждает, насколько напряжённой остаётся ситуация в городе и как сильно жители переживают за судьбу детей.
Трагедия в Звенигороде: пугающее сходство.
Пользователи соцсетей обратили внимание на некоторое сходство истории в Кызыле с трагедией, произошедшей в марте 2026 года в Звенигороде. Тогда 7 марта ушли на прогулку и не вернулись 12-летние Богдан, Ваня и 13-летняя Алина.
Дети отправились на берег Москвы-реки, на поверхности которой ещё оставалась ледяная корочка. Вечером домой ребята не вернулись. Родители забили тревогу, на поиски отправились волонтёры и местные жители.
Следы привели к реке. На кромке возле воды сохранились следы от детских рук, а недалеко от этого места обнаружили шапку одного из детей. Родители до последнего надеялись, что дети могли упасть в воду, выбраться и где-то спрятаться, боясь наказания. Однако спустя несколько дней на левом берегу реки, в 800 метрах от места, где компания вышла на лёд, было обнаружено тело Вани. Мальчик оказался под кромкой льда, на небольшой глубине. Спустя два дня, 13 марта, нашли Богдана. Тело Алины обнаружили 17 марта.
Сходство двух трагедий — в том, что дети ушли к воде и не вернулись, а их личные вещи были найдены на берегу. В обоих случаях следователи рассматривали версию утопления как основную.
Надежда остаётся.
Волонтеры и поисковики всегда говорят, что надежда остается до последнего. Были случаи, когда потерявшиеся дети и взрослые находились живыми вопреки всем прогнозам.
Поиски в Кызыле продолжаются, и каждый новый день приносит то надежду, то новую порцию тревоги.
Семьи девочек не теряют надежды. Волонтёры не прекращают работу. Сотрудники МЧС обследуют новые километры береговой линии. Водолазы ныряют в холодную воду Енисея. И все они ждут чуда — чтобы девочки нашлись живыми.