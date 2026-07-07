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Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 27

Атака беспилотников на Москву продолжилась — ночью 7 июля силы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько воздушных целей на подлёте к столице. Общее число сбитых за сутки дронов увеличилось до 27.

Источник: Life.ru

О новых перехваченных аппаратах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Информация о возможных последствиях падения обломков уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Курске обломки украинских беспилотников повредили несколько жилых домов после ночной атаки. Один из дронов упал на технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова, специалисты обследуют место происшествия. Власти региона призвали жителей не приближаться к обломкам и не пытаться самостоятельно их обезвредить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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