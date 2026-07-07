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Комсомольчанин оформил на бывшего друга заём в полмиллиона рублей

Для совершения преступления молодой человек воспользовался документами знакомого.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уголовное дело расследуют в отношении ранее не судимого комсомольчанина. Молодой человек воспользовался документами знакомого и оформил на его имя кредит на 480 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники уголовного розыска установили, что 24-летний комсомольчанин имел доступ к документам своего знакомого. Подозреваемый сообщил сотрудникам микрофинансовой организации паспортные данные пострадавшего и оформил на его имя микрозаём на сумму в размере 480 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.