Комсомольчанин оформил на бывшего друга заём в полмиллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска установили, что 24-летний комсомольчанин имел доступ к документам своего знакомого. Подозреваемый сообщил сотрудникам микрофинансовой организации паспортные данные пострадавшего и оформил на его имя микрозаём на сумму в размере 480 тысяч рублей.