Комсомольчанин оформил на бывшего друга заём в полмиллиона рублей

Уголовное дело расследуют в отношении ранее не судимого комсомольчанина. Молодой человек воспользовался документами знакомого и оформил на его имя кредит на 480 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудники уголовного розыска установили, что 24-летний комсомольчанин имел доступ к документам своего знакомого. Подозреваемый сообщил сотрудникам микрофинансовой организации паспортные данные пострадавшего и оформил на его имя микрозаём на сумму в размере 480 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.