Fox: во Флориде инфлюэнсера застрелили в Lamborghini

По его сведениям, 21-летняя Джонсон, учетная запись которой в соцсети TikTok насчитывает порядка полумиллиона подписчиков, 5 июля ранним утром в городе Мирамар передвигалась на внедорожнике Lamborghini Urus, когда к ней приблизился белый седан из которого открыли огонь неизвестные. Двое других находившихся в автомобиле человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.