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Fox: во Флориде инфлюэнсера застрелили в Lamborghini

Двое других находившихся в автомобиле человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщило местное подразделение телеканала.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Инфлюэнсер Брианна Джонсон известная под псевдонимом DreamDoll Bri была застрелена на юге штата Флорида в своей машине, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

По его сведениям, 21-летняя Джонсон, учетная запись которой в соцсети TikTok насчитывает порядка полумиллиона подписчиков, 5 июля ранним утром в городе Мирамар передвигалась на внедорожнике Lamborghini Urus, когда к ней приблизился белый седан из которого открыли огонь неизвестные. Двое других находившихся в автомобиле человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Информации о личностях преступников и причинах произошедшего пока не приводится.

Ранее неправительственная организация Gun Violence Archive сообщила, что за три дня празднования Дня независимости США в стране от огнестрельных ранений погибли 100 человек, еще 340 пострадали.

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