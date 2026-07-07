Опытный турист сказал, чем опасны реки на Колыме, где пропали пять человек

«Сами по себе эти реки не опасны, подойдут для сплавов даже новичкам. Но дело в том, что там можно встретить коряги и валуны, плавсредство за них цепляется и опрокидывается. О последствиях можно догадаться. Сейчас погода не самая лучшая для сплавов, в регионе +10, вода холодная, но опытным в самый раз», — пояснил Евгений.