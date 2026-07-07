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Опытный турист сказал, чем опасны реки на Колыме, где пропали пять человек

В Магаданской области организованы поиски туристической группы, которая не вышла на связь после сплава по рекам. Что известно об инциденте — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Реки Иганджа и Армань в Магаданской области, где при сплаве пропали пятеро туристов, таят в себе множество опасностей, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru опытный турист и местный житель Евгений.

Напомним, перед походом группа из пяти человек зарегистрировала свой маршрут в МЧС, однако в назначенное время они не появились в нужной точке и перестали выходить на связь.

После получения информации о пропаже спасательные службы начали поисковую операцию. Поиски проходят при участии вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Уточняется, что группа туристов была опытной.

«Сами по себе эти реки не опасны, подойдут для сплавов даже новичкам. Но дело в том, что там можно встретить коряги и валуны, плавсредство за них цепляется и опрокидывается. О последствиях можно догадаться. Сейчас погода не самая лучшая для сплавов, в регионе +10, вода холодная, но опытным в самый раз», — пояснил Евгений.

Ранее стало известно, что пропавший в ходе сплава в Приангарье мальчик снял спасательный жилет.

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