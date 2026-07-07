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ПВО за ночь сбила 30 БПЛА, летевших на Москву, заявил Собянин

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ПВО Минобороны сбила девять БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: © РИА Новости

«Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили девять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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