В Приамурье завели дело на мать, жестоко убившую своего ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего малолетнего ребенка с особой жестокостью. Тело мальчика было найдено в квартире вечером 6 июля, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.