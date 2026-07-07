В Приамурье завели дело на мать, жестоко убившую своего ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего малолетнего ребенка с особой жестокостью. Тело мальчика было найдено в квартире вечером 6 июля, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.
«Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п.»в«, “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в сообщении.
Тело мальчика было обнаружено вечером 6 июля в квартире дома в Благовещенске. В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что ребенку было 12 лет.
Следователем по подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подследственной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями и криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.