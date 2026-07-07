В Пермском крае из реки достали тело утонувшего мужчины

Тело утонувшего мужчины достали из реки в Пермском крае.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что 6 июля в 17.47 поступила информация о происшествии в деревне Шугоровка Пермского муниципального округа. В реке Шугориха утонул мужчина. Его тело извлекли из воды водолазы Пермской краевой службы спасения.
Личность погибшего установили. На месте работали девять сотрудников оперативных служб, были задействованы четыре единицы техники.
Напомним, 2 июля со дна пруда в Култаево подняли тело утонувшего мужчины.
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