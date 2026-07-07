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В Пермском крае из реки достали тело утонувшего мужчины

Мужчина утонул в Пермском муниципальном районе.

Тело утонувшего мужчины достали из реки в Пермском крае.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что 6 июля в 17.47 поступила информация о происшествии в деревне Шугоровка Пермского муниципального округа. В реке Шугориха утонул мужчина. Его тело извлекли из воды водолазы Пермской краевой службы спасения.

Личность погибшего установили. На месте работали девять сотрудников оперативных служб, были задействованы четыре единицы техники.

Напомним, 2 июля со дна пруда в Култаево подняли тело утонувшего мужчины.

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