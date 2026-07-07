В Иркутске задержали братьев-вымогателей: фигуранты незаконно завладели более 4 млн рублей

Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону, оперативники вышли на след двух местных жителей 39 и 42 лет. Им предъявлено обвинение в двух преступлениях по ч. 2 ст. 163 и ч. 3 ст. 163 УК РФ.