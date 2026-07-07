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В Иркутске задержали братьев-вымогателей: фигуранты незаконно завладели более 4 млн рублей

При обыске у мужчин изъяли автомобиль Volvo, помповое ружье и патроны.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 июля. Братья, обвиняемые в вымогательстве денег в особо крупном размере, арестованы в Иркутске. Оперативные мероприятия стали продолжением работы по пресечению деятельности преступной группы, действовавшей на станции Батарейная. Ее участники похищали людей и вымогали деньги с применением насилия.

Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону, оперативники вышли на след двух местных жителей 39 и 42 лет. Им предъявлено обвинение в двух преступлениях по ч. 2 ст. 163 и ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По версии следствия, старший из братьев, угрожая насилием, вымогал 3,5 млн рублей у пожилой женщины в июле 2025 года. Пострадавшая вынуждена была согласиться на требования злоумышленников и передала им средства.

Аналогичным способом обвиняемые незаконно завладели 600 тысячами рублей 38-летнего иркутянина. С февраля по апрель 2024 года по наводке своего 31-летнего сообщника младший из братьев оказывал давление на пострадавшего, угрожал ему и применял физическое насилие, требуя деньги.

Преступления выявлены и пресечены сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области при расследовании ранее возбужденного дела. Фигуранты задержаны, а по местам их жительства проведены обыски. В ходе мероприятий сотрудники полиции изъяли автомобиль Volvo, помповое ружье со спиленными идентификационными номерами, 18 патронов и другие предметы. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Злоумышленники заключены под стражу по решению суда. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности, а также возможных дополнительных эпизодов и иных участников преступной группы.

Ранее агентство сообщало, что шестеро жителей Иркутска, подозреваемых в похищениях и вымогательстве, задержаны. На данный момент им предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РФ. В ноябре 2023 года группа лиц в районе станции Батарейной похитила 24-летнего местного жителя.