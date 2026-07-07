Новосибирец пойдёт под суд за продажу банковской карты мошенникам

По материалам следствия, в 2025 году мужчина откликнулся на предложение неизвестного и за вознаграждение открыл в банке расчётный счет на свое имя. Оформленную карту он сразу передал заказчику. Впоследствии через этот счёт злоумышленники провели серию незаконных операций. Это привело к выводу в неконтролируемый оборот не менее 456 000 рублей.