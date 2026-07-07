Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец пойдёт под суд за продажу банковской карты мошенникам

Калининский районный суд Новосибирска будет рассматривать о неправомерном обороте средств платежей. На скамье подсудимых — местный житель, согласившийся на сомнительную подработку. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По материалам следствия, в 2025 году мужчина откликнулся на предложение неизвестного и за вознаграждение открыл в банке расчётный счет на свое имя. Оформленную карту он сразу передал заказчику. Впоследствии через этот счёт злоумышленники провели серию незаконных операций. Это привело к выводу в неконтролируемый оборот не менее 456 000 рублей.

Теперь новосибирцу предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 187 УК РФ.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что 18-летняя жительница Бердска получила уголовное дело за проданную банковскую карту.