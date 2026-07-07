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Светланская «встала колом» из-за ДТП с таксистом во Владивостоке

На месте происшествия работает бригада скорой помощи.

Источник: PrimaMedia.ru

ДТП на ул. Светланской вблизи остановки ДВГТУ осложнило движение в центре Владивостока. На оживлённом участке дороги столкнулись автомобиль такси Toyota Prius и Subaru Forester. В настоящее время в обе стороны стремительно растёт пробка, передаёт корреспондент ИА PrimaMedia.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек. На месте уже работает бригада скорой помощи, оказывая ему необходимую медицинскую помощь.

Автомобили заняли значительную часть проезжей части и частично перегородили движение, вызвав серьёзный затор. Пробка образовалась с обеих сторон — как со стороны центральной площади, так и в направлении цирка.