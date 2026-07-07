Светланская «встала колом» из-за ДТП с таксистом во Владивостоке

ДТП на ул. Светланской вблизи остановки ДВГТУ осложнило движение в центре Владивостока. На оживлённом участке дороги столкнулись автомобиль такси Toyota Prius и Subaru Forester. В настоящее время в обе стороны стремительно растёт пробка, передаёт корреспондент ИА PrimaMedia.