Светланская «встала колом» из-за ДТП с таксистом во Владивостоке

ДТП на ул. Светланской вблизи остановки ДВГТУ осложнило движение в центре Владивостока. На оживлённом участке дороги столкнулись автомобиль такси Toyota Prius и Subaru Forester. В настоящее время в обе стороны стремительно растёт пробка, передаёт корреспондент ИА PrimaMedia.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек. На месте уже работает бригада скорой помощи, оказывая ему необходимую медицинскую помощь.
Автомобили заняли значительную часть проезжей части и частично перегородили движение, вызвав серьёзный затор. Пробка образовалась с обеих сторон — как со стороны центральной площади, так и в направлении цирка.