За выходные на День независимости в США от стрельбы погибли 100 человек

Ранее сообщалось, что в Чикаго пассажирский лайнер авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку столкнулся с фейерверком, запущенным в честь 250-летия США. Экипаж зафиксировал сильный хлопок под самолётом, однако посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. По данным полиции, пиротехнический снаряд повредил внешнее покрытие воздушного судна. В целях безопасности авиакомпания вывела борт из эксплуатации для проведения технической проверки.