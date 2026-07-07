За выходные на День независимости в США от стрельбы погибли 100 человек

Всего за три дня в стране зафиксировали 20 инцидентов с массовой стрельбой. Этот показатель стал максимальным с 2021 года. В организации уточнили, что приведённые цифры носят предварительный характер и впоследствии могут быть пересмотрены в сторону увеличения.
«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — говорится в сообщении организации в X.
Ранее сообщалось, что в Чикаго пассажирский лайнер авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку столкнулся с фейерверком, запущенным в честь 250-летия США. Экипаж зафиксировал сильный хлопок под самолётом, однако посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. По данным полиции, пиротехнический снаряд повредил внешнее покрытие воздушного судна. В целях безопасности авиакомпания вывела борт из эксплуатации для проведения технической проверки.
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