В Омской области возбудили уголовное дело из-за срыва водоснабжения в Таре

По информации источника, чиновники получали неоднократные предупреждения от ресурсоснабжающей организации — МУП «РТЦ ЖКХ» — о необходимости замены или ремонта вышедшего из строя резервного агрегата на нижнем водозаборе. Однако никаких действий предпринято не было. Диагностика оборудования не проводилась, а ремонтные работы не организовывались.