В Омской области возбудили уголовное дело из-за срыва водоснабжения в Таре

В Омской области возбуждено уголовное дело против должностных лиц администрации города Тары
В Омской области Тарская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование должностных лиц администрации города Тары. Поводом стала неисправность насоса на водозаборе, что привело к масштабной коммунальной катастрофе и введению режима чрезвычайной ситуации в разгар летней жары.
Правоохранительные органы взялись за выяснение обстоятельств аварии, оставившей почти 30 тысяч жителей города без питьевой воды. О возбуждении уголовного дела сообщил портал «Тара 360».
По информации источника, чиновники получали неоднократные предупреждения от ресурсоснабжающей организации — МУП «РТЦ ЖКХ» — о необходимости замены или ремонта вышедшего из строя резервного агрегата на нижнем водозаборе. Однако никаких действий предпринято не было. Диагностика оборудования не проводилась, а ремонтные работы не организовывались.
В ночь с 19 на 20 июня произошла внезапная остановка насосного комплекса, после чего система водоснабжения Тары полностью рухнула. Администрация города оперативно проинформировала жителей о предстоящем отключении воды и заверила, что ведётся монтаж резервного агрегата. Однако спасти ситуацию не удалось.
Уже 21 июня на территории муниципалитета был официально введён режим чрезвычайной ситуации — в жару почти 30 тысяч жителей остались без воды. К счастью, аварию удалось оперативно ликвидировать, и подача воды была восстановлена в кратчайшие сроки.
Тем не менее, прокуратура настаивает на тщательной проверке всех обстоятельств инцидента и установлении круга виновных, чья халатность едва не привела к гуманитарной катастрофе.