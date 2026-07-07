С вечера силы ПВО сбили 430 летевших на Москву беспилотников

Со вчерашнего вечера силы ПВО сбили 430 беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них уничтожили на дальних «подступах», а 36 были уничтожены уже на подлете к городу, сообщил он в Telegram.