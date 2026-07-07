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С вечера силы ПВО сбили 430 летевших на Москву беспилотников

Со вчерашнего вечера силы ПВО сбили 430 беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них уничтожили на дальних «подступах», а 36 были уничтожены уже на подлете к городу, сообщил он в Telegram.

Со вчерашнего вечера силы ПВО сбили 430 беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них уничтожили на дальних «подступах», а 36 были уничтожены уже на подлете к городу, сообщил он в Telegram.

О пострадавших или разрушениях не сообщается. В каких районах сбивали беспилотники, господин Собянин не уточнил.

Три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево — сейчас работают в ограниченном режиме, а Жуковский закрыт полностью, сообщали в Росавиации.

Новость обновлена в 6:16 мск. Добавлена информация об общем числе беспилотников, сбитых с вечера.

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