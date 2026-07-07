Число сбитых за ночь беспилотников у Москвы выросло до 36

Ранее сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель. Инцидент произошёл в селе Беловское Белгородского округа, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Позднее ВСУ нанесли новые ракетные удары по Белгороду и округу, по предварительным данным, пострадавших нет, однако в областном центре зафиксировали возгорание на инфраструктурном объекте.