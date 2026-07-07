Суд в США отказался прекращать дело о бомбах перед штурмом Капитолия

Федеральный суд в США отказался прекратить уголовное дело против Брайана Коула-младшего, которого обвиняют в установке самодельных взрывных устройств возле штаб-квартир Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне перед событиями 6 января 2021 года. Как передает Associated Press, суд пришел к выводу, что президентские помилования, объявленные Дональдом Трампом участникам тех событий, на этот случай не распространяются.
Сторона защиты настаивала, что инкриминируемые обвиняемому действия были непосредственно связаны с событиями вокруг штурма Капитолия и поэтому подпадают под действие решения о помиловании. Однако федеральный судья Амир Али не согласился с этой позицией.
В судебном постановлении отмечается, что помилование распространялось на лиц, которые к моменту его объявления уже были обвинены или осуждены по делам, связанным с атакой на Капитолий. Суд указал, что ситуация с Коулом этим условиям не соответствует.
По данным следствия, обвиняемый был задержан значительно позже описываемых событий и признался сотрудникам ФБР в установке взрывных устройств. Ему предъявлены обвинения по эпизоду, связанному с размещением бомб у зданий обеих крупнейших политических партий.
Как отмечает Associated Press, обнаруженные устройства не сработали. Несмотря на это, данный эпизод долгое время оставался одним из наиболее резонансных нераскрытых дел, связанных с событиями 6 января 2021 года.
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