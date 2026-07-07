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За сутки в Иркутской области два пожара произошли из-за короткого замыкания

В Шелеховском районе горел сарай с парником, в Ангарске — салон красоты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшие сутки в Иркутской области зафиксированы два пожара, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки.

Вечером в селе Моты Шелеховского района загорелся сарай, после чего пламя перекинулось на находящийся рядом парник. Открытый пожар на площади 29 квадратных метров ликвидировали 6 пожарных с помощью 2 автоцистерн, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Ангарске в 17:29 поступило сообщение о возгорании проводки в салоне красоты в 188-м квартале.

До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Пламя на площади 6 квадратов потушили 13 пожарных с использованием 3 единиц техники. Никто не пострадал.

МЧС России напоминает: следите за состоянием проводки и электрооборудования, не перегружайте электросеть, доверяйте ремонт и монтаж только профессионалам. Установите пожарный извещатель — прибор среагирует на дым и разбудит вас громким звуком. При пожаре звоните по номерам 101.

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