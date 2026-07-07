Собянин: В направлении Московского региона летело более 430 беспилотников

Около 430 украинских БПЛА направлялись к столице. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— С вечера до 06:00 в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — говорится в мессенджере МАКС.
Собянин уточнил, что 36 дронов ВСУ было уничтожено на подлете к Москве.
Ранее на территории Московской области ввели режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских беспилотников.
6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВС России отразили крупнейшую атаку врага на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 БПЛА.
В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко передал, что беспилотники ВСУ атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что силы противовоздушной обороны смогли ликвидировать большинство дронов. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.