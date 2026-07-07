CBS: американскую тик-токершу из Флориды застрелили в Lamborghini

Во Флориде в результате вооруженного нападения погибла 21-летняя блогер Брианна Джонсон, известная в социальных сетях под псевдонимом DreamDoll Brii. Трагедия произошла в городе Мирамар, когда девушка ехала в автомобиле Lamborghini вместе с двумя мужчинами.
По данным полиции, рядом с внедорожником остановился белый седан, после чего неизвестные открыли огонь по машине. В результате многочисленных выстрелов блогер получила смертельные ранения, а двое ее спутников были госпитализированы в критическом состоянии. Потерявший управление автомобиль съехал с дороги и врезался в жилой дом.
Как сообщили очевидцы, сначала звуки стрельбы приняли за праздничный салют, поскольку нападение произошло сразу после празднования Дня независимости США. По данным американских организаций, за минувшие праздничные выходные в стране жертвами огнестрельного оружия стали около ста человек, при этом было зарегистрировано два десятка случаев массовой стрельбы.
Ранее в Мексике пропавшего блогера Алекса Серну (настоящее имя — Мануэль Алехандро Морено Серна) нашли мертвым в бочке на обочине дороги.