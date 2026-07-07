CBS: американскую тик-токершу из Флориды застрелили в Lamborghini

По данным полиции, рядом с внедорожником остановился белый седан, после чего неизвестные открыли огонь по машине. В результате многочисленных выстрелов блогер получила смертельные ранения, а двое ее спутников были госпитализированы в критическом состоянии. Потерявший управление автомобиль съехал с дороги и врезался в жилой дом.