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Собянин: Более 430 беспилотников летели в сторону Московского региона

Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть целей удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице.

Источник: Life.ru

По словам градоначальника, с вечера до 6:00 силы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку. На подлёте к Москве были уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов.

Мэр уточнил, что специалисты продолжают контролировать ситуацию, а экстренные службы работают в местах возможного падения обломков.

Ранее Life.ru писал, что при ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первой атаки. Позже по Белгороду и району были нанесены повторные удары, в результате которых произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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