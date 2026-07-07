Дроны ВСУ долетели до Омска: эксперт назвал стартовые площадки противника

Украинские беспилотники впервые добрались до Омска — города, который находится более чем в 2500 километрах от линии боевого соприкосновения. Целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших промышленных объектов России. Также стало известно, что беспилотная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском округе. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский раскрыл маршруты, которыми ВСУ запускают беспилотники вглубь российской территории.
Атака на Омск: откуда летели дроны.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотников ВСУ, однако нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска. Глава региона позже уточнил, что объектом атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий региона.
Это была первая атака на Омск с начала специальной военной операции. Город удалён от государственной границы более чем на 2500 километров, что делает его крайне труднодоступной целью для украинских БПЛА.
Главный вопрос, который волнует экспертов, — откуда были запущены беспилотники, долетевшие до Омска. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский назвал наиболее вероятный маршрут.
«Тут надо понимать, что от приграничных районов с Украиной до Омска очень большое расстояние. Технически дроны могут долететь, но их боевая часть будет небольшой, поскольку практически весь объем нагрузки уйдет на горючее. Тут, возможно, речь идет о стартовых площадках, которые находятся в направлении границы Казахстана. В пользу этой версии говорит то, что на территории этого государства уже находили обломки дронов», — сказал он.
По словам эксперта, противник может использовать безлюдные казахстанские степи для тайного размещения пусковых установок и запуска дронов вглубь российской территории.
«Степи очень большие и безлюдные. Вполне можно предположить, что туда тайно завезли комплектующие или собранные дроны, а затем их запустили», — пояснил Джерелиевский.
Угроза дронов ВСУ ХМАО и Тюмени.
Жители Ханты-Мансийского округа 6 июля получили сообщения об опасности атаки беспилотников. Джерелиевский отметил, что для ударов по ХМАО и Тюменской области противник может использовать те же маршруты со стороны казахстанской границы.
«От границ Украины ХМАО находится достаточно далеко. Но чтобы провести дроны в сторону Тюмени через Свердловскую и Курганскую области, их могут запустить с направления казахстанской границы. Степи очень большие и безлюдные. Вполне можно предположить, что туда тайно завезли комплектующие или собранные дроны, а затем их запустили», — сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что не стоит исключать возможность запуска беспилотников с направления азербайджанской границы, что расширяет географию потенциальных стартовых площадок.
Атака на Подмосковье: откуда летят БПЛА.
В ночь на 6 июля силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ на Московскую область, уничтожив в небе над регионом около 10 беспилотников. Джерелиевский назвал несколько версий о том, откуда могли запустить БПЛА.
«С учетом возможностей современных беспилотников и хитрости противника, есть несколько версий. Я был свидетелем того, как дроны летели в сторону Москвы со стороны Прибалтики через Тверскую область. То есть вполне возможно, беспилотники могли стартовать из одного из прибалтийских государств. Также стартовые площадки могут быть на территории, ещё находящейся под контролем ВСУ. Речь идет об областях, которые ближе всего расположены к нашим центральным регионам. Это могут быть Сумы», — сказал он.
Кроме того, эксперт не исключил возможность запуска дронов с кораблей в Балтийском море.
«Они могут осуществлять и морские пуски с кораблей в Балтийском море. Речь идет о судах под флагом третьих стран. Расстояние не очень большое, беспилотник может его преодолеть. Такой вариант нельзя исключать», — уточнил собеседник издания.
Новая тактика ВСУ: мобильные пусковые площадки.
Джерелиевский обратил внимание на то, что противник кардинально изменил тактику запуска беспилотников. Вместо стационарных пусковых установок ВСУ всё чаще используют мобильные площадки, замаскированные под гражданский транспорт.
«Есть информация, что чаще всего они используют не стационарные пусковые площадки, а запускают с транспортных средств. Речь о тех беспилотниках, которые технически возможно запустить с подвижной платформы. Их маскируют под гражданский транспорт, они прибывают в заданную точку, запускают БПЛА и уезжают», — сказал он.
Жесткий ответ ВС РФ.
В ответ на участившиеся атаки российские вооружённые силы уничтожают массированными ударами военные объекты на территории Украины. По словам Джерелиевского, ВС РФ регулярно выявляют и уничтожают места дислокации операторов ВСУ, цеха сборки и пункты хранения беспилотников.
«Вопрос стоит о лишении возможности противника наносить по нам удары. Мы будем продолжать массированные удары по военным объектам, инфраструктурным объектам противника, пока он не лишится возможности осуществлять какие-то враждебные действия в отношении нас», — подытожил военный эксперт.
Превентивные удары по местам производства и хранения беспилотников, а также по стартовым площадкам и транспорту, используемому для их доставки, остаются приоритетной задачей для российской армии.