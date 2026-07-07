Дроны ВСУ долетели до Омска: эксперт назвал стартовые площадки противника

«С учетом возможностей современных беспилотников и хитрости противника, есть несколько версий. Я был свидетелем того, как дроны летели в сторону Москвы со стороны Прибалтики через Тверскую область. То есть вполне возможно, беспилотники могли стартовать из одного из прибалтийских государств. Также стартовые площадки могут быть на территории, ещё находящейся под контролем ВСУ. Речь идет об областях, которые ближе всего расположены к нашим центральным регионам. Это могут быть Сумы», — сказал он.