В Енисейском округе спасатели достали из реки Кемь утонувшего подростка

Как рассказали в КГКУ «Спасатель». Водолазами было выполнено шесть спусков, обследовано восемь тысяч квадратных метров дна реки, эхолотом обследовали четыреста тысяч квадратных метров и тщательно осмотрели более двух десятков километров береговой линии.