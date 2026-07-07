В Енисейском округе спасатели достали из реки Кемь утонувшего подростка

Как рассказали в КГКУ «Спасатель». Водолазами было выполнено шесть спусков, обследовано восемь тысяч квадратных метров дна реки, эхолотом обследовали четыреста тысяч квадратных метров и тщательно осмотрели более двух десятков километров береговой линии.
И вот сегодня, 7 июля, поиски были продолжены. Тело найдено волонтерами, его передадут сначала полиции. Затем судебно-медицинские эксперты установят причину смерти.
В свою очередь спасатели убедительно просят быть внимательными на водоемах. Несчастья происходят, увы, чуть ли не каждый день.