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Более 430 беспилотников запущено в сторону Москвы за ночь

В ночь на 7 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Сергей Собянин сообщил о запуске более 430 дронов противника.

Источник: Reuters

В период с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что значительная часть данных БПЛА была нейтрализована средствами противовоздушной обороны на дальних подступах. Кроме того, 36 украинских дронов уничтожено при приближении к Москве.

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