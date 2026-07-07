Более 430 беспилотников запущено в сторону Москвы за ночь

В период с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что значительная часть данных БПЛА была нейтрализована средствами противовоздушной обороны на дальних подступах. Кроме того, 36 украинских дронов уничтожено при приближении к Москве.
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