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Двое человек эвакуировались из горящего салона красоты в Ангарске

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 июля. Салон красоты загорелся в 188-м квартале Ангарска. Сообщение о горении проводки поступило в 17.29 накануне, 6 июля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались двое человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 13 пожарных и три единицы техники ликвидировали пламя на 6 кв. метрах. В результате происшествия никто не пострадал.

Также накануне вечером, 6 июля, сарай загорелся в селе Моты Шелеховского района. Огонь перекинулся на стоящий рядом парник. Шесть огнеборцев и две автоцистерны ликвидировали открытое горение на 29 кв. метрах. Оба пожара стали следствием короткого замыкания электропроводки.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске пожарные МЧС России спасли 15 человек во время возгорания в многоквартирном доме. Инцидент произошёл днём 5 июля на улице Алмазной. К месту происшествия были направлены семь пожарных и три единицы техники. По прибытии первого подразделения из подъезда уже шёл густой дым.

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