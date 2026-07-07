Двое человек эвакуировались из горящего салона красоты в Ангарске

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске пожарные МЧС России спасли 15 человек во время возгорания в многоквартирном доме. Инцидент произошёл днём 5 июля на улице Алмазной. К месту происшествия были направлены семь пожарных и три единицы техники. По прибытии первого подразделения из подъезда уже шёл густой дым.