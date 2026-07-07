Двое человек эвакуировались из горящего салона красоты в Ангарске

IrkutskMedia, 7 июля. Салон красоты загорелся в 188-м квартале Ангарска. Сообщение о горении проводки поступило в 17.29 накануне, 6 июля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались двое человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 13 пожарных и три единицы техники ликвидировали пламя на 6 кв. метрах. В результате происшествия никто не пострадал.
Также накануне вечером, 6 июля, сарай загорелся в селе Моты Шелеховского района. Огонь перекинулся на стоящий рядом парник. Шесть огнеборцев и две автоцистерны ликвидировали открытое горение на 29 кв. метрах. Оба пожара стали следствием короткого замыкания электропроводки.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске пожарные МЧС России спасли 15 человек во время возгорания в многоквартирном доме. Инцидент произошёл днём 5 июля на улице Алмазной. К месту происшествия были направлены семь пожарных и три единицы техники. По прибытии первого подразделения из подъезда уже шёл густой дым.