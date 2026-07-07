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В Находке мошенники выманили у женщины 4,2 миллиона рублей

Пострадавшая поверила в доверенность на гражданина недружественной страны.

Источник: Комсомольская правда

В Находке 53-летняя женщина лишилась более 4 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников. Все началось со звонка от неизвестной, которая якобы занималась заменой домофонов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

Когда потерпевшая сказала, что не живет по старому адресу, «специалист» предложила отвязать номер от квартиры и попросила код из СМС. Затем пришло сообщение о подозрительной доверенности, оформленной на имя гражданина недружественной страны. Для «разбирательства» женщину переключили на лже-сотрудников Росфинмониторинга и полиции, которые пригрозили ей уголовной ответственностью за пособничество ВСУ и потребовали «задекларировать» деньги, переведя их на другие счета.

Испугавшись, женщина сняла все накопления через банкомат и перевела их на указанные счета. Общая сумма похищенного составила 4 210 000 рублей. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, было уже поздно. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы.