В Находке мошенники выманили у женщины 4,2 миллиона рублей

Когда потерпевшая сказала, что не живет по старому адресу, «специалист» предложила отвязать номер от квартиры и попросила код из СМС. Затем пришло сообщение о подозрительной доверенности, оформленной на имя гражданина недружественной страны. Для «разбирательства» женщину переключили на лже-сотрудников Росфинмониторинга и полиции, которые пригрозили ей уголовной ответственностью за пособничество ВСУ и потребовали «задекларировать» деньги, переведя их на другие счета.