Пропавших в Магаданской области туристов нашли живыми

В Магаданской области завершились поиски туристической группы, которая ранее перестала выходить на связь. По информации регионального управления МЧС, путешественников удалось обнаружить, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Спасатели нашли группу примерно в 30 километрах от запланированной точки завершения маршрута. После обнаружения специалисты убедились, что медицинская помощь туристам не требуется.
Для эвакуации был задействован вертолет. Путешественников оперативно доставили в Магадан, где они благополучно завершили маршрут.
Напомним, в Магаданской области были организованы поиски туристической группы, которая не вышла на связь после сплава по рекам Иганджа и Армань. Зарегистрированный маршрут проходили пять человек, однако в установленный срок путешественники не завершили поход.