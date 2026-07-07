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Пропавших в Магаданской области туристов нашли живыми

Спасатели нашли пропавших в Магаданской области туристов.

Источник: Аргументы и факты

В Магаданской области завершились поиски туристической группы, которая ранее перестала выходить на связь. По информации регионального управления МЧС, путешественников удалось обнаружить, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасатели нашли группу примерно в 30 километрах от запланированной точки завершения маршрута. После обнаружения специалисты убедились, что медицинская помощь туристам не требуется.

Для эвакуации был задействован вертолет. Путешественников оперативно доставили в Магадан, где они благополучно завершили маршрут.

Напомним, в Магаданской области были организованы поиски туристической группы, которая не вышла на связь после сплава по рекам Иганджа и Армань. Зарегистрированный маршрут проходили пять человек, однако в установленный срок путешественники не завершили поход.

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