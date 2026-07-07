Женщина сообщила о двух годах избиений

«Решалась на это я очень долго. И молчать больше не могу», — с этих слов началась публикация жительницы Владивостока Ангелины, которая рассказала о двух годах систематических избиений со стороны мужа — известного в городе бойца ММА. В соцсетях женщина опубликовала фотографии со следами побоев на лице и шее, а также сообщила, что от насилия страдает и их собака. История вызвала широкий резонанс и привлекла внимание федеральных блогеров. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Истязание».
Публикация, которая взорвала соцсети.
Ангелина, жительница Владивостока, долго молчала. Но 2 июля 2026 года она решилась на публичный шаг. В одной из соцсетей она опубликовала фотографии, на которых видны синяки, ссадины и гематомы на лице и шее. Подпись под фото стала криком души: «Решалась на это я очень долго. И молчать больше не могу».
По словам Ангелины, муж начал избивать её около двух лет назад, сразу после рождения их дочери. С тех пор побои стали систематическими. Женщина также сообщила, что от агрессии страдает их собака — по словам хозяйки, животное ходило под себя от страха в присутствии мужа. Всё это, по её словам, видят дети.
Ангелина также заявила, что муж неоднократно угрожал ей лишением родительских прав в случае развода. По информации, опубликованной в пабликах, речь идёт о профессиональном бойце ММА, известном в спортивных кругах города.
Реакция властей и правоохранителей.
Публикация вызвала мгновенную реакцию. История получила широкий отклик в соцсетях и привлекла внимание крупных федеральных блогеров, которые пообещали содействие пострадавшей.
В УМВД России по Приморскому краю заявили, что проводят проверку по факту обращения. В полиции отметили, что в январе 2025 года из больницы уже поступала информация о том, что 33-летняя женщина обратилась с ушибами мягких тканей. Однако заявлений в отдел полиции тогда не поступало. Участковый пытался связаться с потерпевшей, но она не отвечала на звонки, а дома дверь никто не открыл.
В УМВД также опровергли заявления о бездействии полиции: «Данная информация не соответствует действительности».
Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту истязания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников событий. Ведётся следствие.
Новые подробности от пострадавшей.
После того как история получила огласку, Ангелина рассказала о новых деталях. По её словам, за два года она перенесла пять сотрясений мозга и получила разрыв барабанной перепонки. При этом она не исключает, что количество сотрясений может быть больше — не все травмы были зафиксированы медиками.
Женщина подтвердила, что после её публикации ей поступило множество предложений о помощи, в том числе о временном жилье, не только во Владивостоке. В момент появления публикации она находилась дома, но заявила, что чувствует себя в безопасности: «У нас есть охрана, все соседи знают, я на связи с друзьями. Дома я нахожусь в полной безопасности».
Она также призвала других женщин, оказавшихся в подобной ситуации, не молчать. Она сказала, что ей предлагают много помощи, жилья, и не только во Владивостоке. Она говорит об этом, чтобы девушки понимали, что нужно говорить, если с ними поступают плохо.
История Ангелины — это не просто криминальная сводка, а болезненный срез проблемы домашнего насилия, которая остаётся скрытой за стенами квартир. Благодаря тому, что женщина нашла в себе силы заговорить, её история получила резонанс, а правоохранительные органы — повод для проверки.
Уголовное дело возбуждено, но впереди — долгий путь расследования. Важно, что эта история услышана не только в Приморье, но и на федеральном уровне. Возможно, именно такие публичные шаги заставят молчаливых жертв поверить: говорить можно и нужно. И за этим последует не бездействие, а помощь.