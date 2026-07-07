Женщина сообщила о двух годах избиений

«Решалась на это я очень долго. И молчать больше не могу», — с этих слов началась публикация жительницы Владивостока Ангелины, которая рассказала о двух годах систематических избиений со стороны мужа — известного в городе бойца ММА. В соцсетях женщина опубликовала фотографии со следами побоев на лице и шее, а также сообщила, что от насилия страдает и их собака. История вызвала широкий резонанс и привлекла внимание федеральных блогеров. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Истязание».