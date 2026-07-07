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Союзник Дутерте попал под уголовное дело о коррупционных миллионах

На Филиппинах арестовали сенатора Роданте Марколету, которого обвиняют в крупной коррупции.

На Филиппинах арестовали сенатора Роданте Марколету, которого обвиняют в крупной коррупции. Он стал очередным членом верхней палаты парламента, задержанным за последний месяц по делам о масштабных злоупотреблениях.

Марколету взяли под стражу в специальном антикоррупционном суде Sandiganbayan в Кесон-Сити. Он пришел туда с адвокатами, чтобы оспорить обвинения и добиться отсрочки ареста. Сам сенатор отрицает нарушение закона.

Прокуратура утверждает, что политик получил 75 млн филиппинских песо, около 1,2 млн долларов, якобы в виде пожертвований на кампанию, но не указал эти деньги в декларации об активах. Обвинение в plunder по филиппинскому праву не предусматривает освобождения под залог.

Дело усилило политический кризис в Маниле на фоне процесса импичмента вице-президента Сары Дутерте. Марколета считается ее союзником, а его сторонники из религиозного движения Iglesia ni Cristo провели многотысячную акцию протеста, из-за которой власти сообщили о серьезных транспортных сбоях.

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